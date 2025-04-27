أوقعتهم بين قتيل وجريح.. القسام تفجر عبوة بجنود الاحتلال في حي التفاح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عصر اليوم الأحد، تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغين متتالين على قناتها الرسمية على "تليغرام" وتابعتها "الرسالة نت"، إنها استهدفت دبابة "ميركفاه 4" صهيوينة بقذيفة "الياسين 105" شرق حی التفاح بمدينة غزة.

وأضافت:"تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح بمدينة غزة".

وأمس السبت، أعلنت كتائب القسام، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ"RBG" و"الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.