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^200 مثال: غزة العزة

وفد من قيادة حماس يبحث مع وزير الخارجية التركي مستجدات جهود وقف النار

الرسالة نت - اسطنبول

اجتمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ المجاهد محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، مع وزير الخارجية التركي السيد هكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد.

وأطلع درويش الوزير التركي على آخر مستجدات جهود وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة، ونتائج زيارة وفد الحركة إلى القاهرة.
وتقوم قيادة الحركة بسلسلة من الزيارات واللقاءات السياسية لبحث الرؤية التي قدمتها للوسطاء للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار.

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كما بحث اللقاء في الدوحة، التطورات الخطيرة للوضع الإنساني في غزة، مع استمرار الاحتلال الصهيوني في جريمة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية.

واستمع الوفد للجهود التي تبذلها تركيا لإنهاء الحرب ضد القطاع وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وجرى التأكيد على استمرار  الاتصال والتشاور خلال المرحلة القادمة والتحرك المتواصل في المستوى السياسي لإنهاء الحرب وإغاثة المواطنين. 
 

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