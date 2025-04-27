شبكة الجاليات الفلسطينية في أمريكا: معركة غزة وجودية ونحذر من محاولات بث الهزيمة

أكدت شبكة الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة رهيف لافي عوض الله، أن معركة غزة الراهنة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، مشددةً على أن ما يجري هو معركة وجودية ضد آلة الإبادة والاقتلاع والتهجير.

وحذرت الشبكة، في بيان وصل "الرسالة نت"، من الأصوات "النشاز" التي تطفو إلى السطح في هذه المرحلة الحرجة، محاولةً بث روح الهزيمة والانكسار بين صفوف الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وأشار البيان إلى أن هذه المحنة كشفت عن الدور الخطير الذي يلعبه بعض المثقفين الفاسدين والقادة المأزومين، ممن باتوا أدوات تضليل، يلومون الضحية بدلاً من الجلاد، ويساهمون – عن قصد أو بغير قصد – في تخفيف الضغط عن الاحتلال الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأكدت الشبكة أن المعركة لا تقتصر على الأرض المحتلة فقط، بل تمتد إلى معركة وعي وكلمة وموقف سياسي وإعلامي، داعيةً الجاليات العربية والإسلامية والمسيحيين العرب وأحرار العالم إلى مضاعفة الجهود لدعم غزة وفلسطين.

وشدد البيان على أن المهام الراهنة تشمل:

فضح الرواية الصهيونية الكاذبة وكشف جرائم الاحتلال في كافة المحافل السياسية والإعلامية.

محاسبة رموز التخاذل والتضليل وكشف أدوارهم في تزييف وعي الشعوب.

تنظيم الحملات الإعلامية والوقفات الاحتجاجية الداعمة لغزة وفلسطين.

مخاطبة الرأي العام العالمي عبر وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية لتجريم العدوان والمطالبة بمحاسبة الكيان الصهيوني دولياً.

تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي في الخارج لمواجهة محاولات بث الإحباط واليأس.

واختتمت الشبكة بيانها بالقول: "نقول لكل من يحاول ترويج ثقافة الهزيمة: إن إرادة شعبنا أقوى من مؤامراتكم، وصمود غزة أكبر من خيباتكم. سنظل نرفع راية الحرية والعودة والكرامة حتى ينتصر الحق ويسقط الباطل."