مسؤول أممي: لم يبق شيء لنقدمه في غزة

قال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن المنظمة الدولية لا تستطيع تقديم أي شيء لأهالي قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات، محذرًا من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المسؤول الأممي: "لم يبق شيء لنقدمه في غزة وبمجرد نفاد الإمدادات الأخيرة سيتعين إغلاق المطابخ".

وأضاف "سكان غزة لا يزالون صامدين لكننا تعلمنا من أزمات سابقة أن الأمور تتدهور بسرعة".

يأتي ذلك في ظل استمرار "إسرائيل" بإغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة منذ مطلع مارس/ آذار الماضي ومنع إدخال أي مساعدات أو مواد إغاثية إليه، رغم استمرار تفشي المجاعة بين الأهالي.