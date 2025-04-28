17 شهيدا بمجزرتين في جباليا وغزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مجزرتين مروعتين بحق عوائل فلسطينية، إثر قصف منازل مأهولة بالسكان المدنيين في مدينتي جباليا وغزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين مدنيين وإصابة آخرين، فجر الإثنين، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغماري محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن الطواقم الطبية والمختصة انتشلت شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الغماري شمال غرب غزة، فيما لا يزال أشخاص مفقودين تحت الأنقاض.

وفي السياق، استشهد 10 مواطنين مدنيين وسُجلت عدة إصابات؛ جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو مهادي محيط صالة الطيب غرب مخيم جباليا شمال غزة.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في 18 آذار/ مارس الماضي، ارتكب جيش الاحتلال أكثر من 34 مجزرة دامية بحق المدنيين، وفق تصريحات لمدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة.

وأوضح الثوابتة: "حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغت 2111 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و5483 مصابًا، بعضها في حالة حرجة، فضلًا عن أن هناك قرابة 1000 شهيد ما بين مفقودين أو تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من انتشالهم".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 42 على التوالي، منذ خرق وقف إطلاق النار والهدنة يوم 18 مارس/ آذار الماضي، ارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق المدنيين والنازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، إلى 52,243 شهيدًا و117,639 إصابة؛ غالبتيهم نساء وأطفال وشيوخ.