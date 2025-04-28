"البيتكوين" تتجاوز مستوى الـ 95 ألف دولار

ارتفع سعر البيتكوين، وفقًا لـ "بيانات التداول"، بنسبة 2.5% أول من أمس (الجمعة)، متجاوزا حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى منذ نهاية فبراير.

وأفادت منصة "بينانس"؛ أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث الحجم، بأن البيتكوين ارتفع بنسبة 2.5% خلال 24 ساعة ليصل إلى 95,146.38 دولار.

وأضافت: "وبالتالي، تكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها السعر حاجز 95 ألف دولار منذ 24 فبراير".

وبحسب بيانات موقع "CoinMarketCap"، الذي يحسب متوسط السعر بناء على أكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5% ليصل في المتوسط إلى 95,194.63 دولار، وهو ما يعكس أداء العملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت عملة "البيتكوين" قد ارتفعت، منذ يومين، مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتعبيره عن تفاؤل بشأن اتفاق تجاري مع الصين.