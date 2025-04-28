أونروا: "إسرائيل" قتلت ألف طفل خلال أسبوع

قالت وكالة غزث وتشغيل اللاجئين اللسطينيين "أونروا"، إن "إسرائيل" قتلت ألف طفل خلال أسبوع من استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت "أونروا" في تصريحات صحفية ، أن تصاعدًا كبيرا للقتلى والجرحى المدنيين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وأن الأوضاع تنهار بصورة دراماتيكية.

وبينت الوكالة الأممية أنه لم يبق لديها في المخازن ما توزعه من مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة، وأن الأيام المقبلة ستحمل مخاطر فظيعة جراء انعدام تلك المساعدات.

وسجلت "أونروا" عودة لأمراض معدية والفيروس الكبدي ومضاعفات لمرضى السرطان والمرضى المزمنين، وقالت: "هناك انهيار تام للأوضاع المعيشية ومجاعة ستضرب القطاع في الأيام المقبلة".