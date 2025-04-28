الشعبية: نحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية الأكبر في العصر الحديث، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يشمل ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل "الرسالة نت" أن الاحتلال حول قطاع غزة إلى سجن جماعي عبر فرض حصار خانق، وشن حرب تجويع منظمة بالتزامن مع التصعيد العسكري العنيف واستهداف الأطفال والمدنيين العزل بصورة ممنهجة.

كما حذرت الجبهة من أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية يُعد سلاحًا جبانًا يستخدمه الاحتلال ضمن سياسة الإبادة الجماعية، ويهدد بحدوث مجاعة شاملة تطال أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، معتبرةً ذلك وسيلة ابتزاز غير إنسانية لزيادة معاناة السكان.

ودعت الجبهة أحرار العالم إلى التحرك الفوري للضغط من أجل وقف العدوان، وفتح المعابر بشكل كامل دون قيود، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، مطالبةً بالعمل الجاد لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية. وشددت على أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يمثل تواطؤًا ومشاركة فعلية فيها.