قطر: استخدام الغذاء والدواء سلاحًا بغزة وصمة عار على جبين العالم

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن استخدام "إسرائيل" الغذاء والدواء سلاحا في حربها على قطاع غزة هو "وصمة عار على جبين العالم".

وجاء تصريح الوزير القطري في كلمته الافتتاحية للدورة السابعة من منتدى الأمن العالمي 2025، الذي افتتح اليوم الاثنين ويستمر 3 أيام، بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان "تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي".

وأكد أن دعم الشعب الفلسطيني "ليس موقفا سياسيا قابلا للمساومة، بل التزام أخلاقي وإنساني ينبع من قيم العدالة التي نؤمن بها".

وأضاف: "أكثر ما يؤلم ويمثل وصمة عار على جبين العالم أن الغذاء والدواء باتا سلاحا بحرب غزة؛ يستغل موت الأطفال جوعا وبردا لتحقيق مآرب سياسية ضيقة".

وأشار إلى أن ملفات مثل إعادة إعمار غزة أصبحت للأسف أحلاما على أجندة المجتمع الدولي بسبب تعدد الأزمات الدولية".

وأكد أن "دولة قطر ستواصل مع مصر والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين جهود التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق".

ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق، إذ تفاقمت بسبب ذلك الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص، ولوحظ زيادة في حالات الإصابة بسوء التغذية، والإجهاض، والحاجة لدخول الحضّانات.

وتشير تقديرات حديثة نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لارتفاع عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج نتيجة سوء التغذية إلى 3600 طفل بعد أن كان عددهم ألفي طفل الشهر الماضي.