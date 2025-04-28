تعليق مسيرة العودة السنوية وتنظيم فعاليات بديلة

الناصرة - أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في بيان رسمي عن قرارها الصعب بتعليق مسيرة العودة السنوية التي كانت مقررة هذا العام إلى أراضي قرية كفر سبت المهجرة. جاء هذا القرار نتيجة العقبات الممنهجة والشروط التعجيزية التي فرضتها السلطات، بما في ذلك حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد أعداد المشاركين، إضافة إلى تهديدات مباشرة باستهداف المشاركين.

وأوضحت الجمعية أن هذه العراقيل تعكس سياسة قمعية متصاعدة تستهدف حق الفلسطينيين في الاحتجاج والتعبير عن هويتهم الوطنية، خاصة في ظل التصعيد العدواني على غزة والتحريض العنصري من قبل قيادات الاحتلال.

رغم القرار، أكدت الجمعية تمسكها بحق العودة كحق مقدس لا تنازل عنه، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في فعاليات بديلة يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025. وستشمل هذه الفعاليات جولات إلى القرى المهجرة ونشاطات وطنية أخرى ستعلن تفاصيلها قريبًا.

الجمعية شددت على أن ذكرى النكبة ومسيرة النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ستبقى مستمرة، مؤكدة: "لا عودة عن حق العودة".