تحذير أمني من أسلوب (الاستدراج الإغاثي) لاستهداف المقاومين في غزة

حذرت مصادر أمنية تابعة للمقاومة الفلسطينية من أسلوب جديد تستخدمه مخابرات الاحتلال لاستهداف المقاومين، تحت مسمى (الاستدراج الإغاثي)، خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مخابرات الاحتلال تتواصل مع المقاومين عبر أرقام دولية أو محلية (جوال أو وطنية)، بحجة تسليم طرود إغاثية أو مساعدات مالية، بهدف استدراجهم واستهدافهم فور التجاوب مع هذه الاتصالات.

وأكد أمن المقاومة على سلسلة إجراءات مشددة لضمان سلامة المقاومين وعائلاتهم، أبرزها:

حظر استخدام الجوالات على المقاومين، خصوصًا المشاركين في العمليات الميدانية. دعوة عائلات قادة المقاومة لتجنب استخدام الهواتف المحمولة والحسابات الإلكترونية لتجنب رصد الاحتلال. التحذير من الرد على الرقم (416***0594)، حيث تم رصد استخدامه في عدة عمليات استهداف.

وشددت المصادر على أهمية متابعة منصة "الحارس" لتلقي التحذيرات والإرشادات الأمنية، بهدف تعزيز الجبهة الداخلية وإفشال مخططات الاحتلال.

يُذكر أن هذه التحذيرات تأتي في ظل تصعيد الاحتلال لأساليبه التجسسية واستهدافه المباشر للمقاومين والعائلات الفلسطينية.