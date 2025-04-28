الدفاع المدني في قطاع غزة يحذر من كارثة إنسانية بسبب نفاد الوقود

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة نفاد كميات الوقود المخصصة لتشغيل مركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف في محافظات جنوب القطاع، ما أدى إلى توقف 8 مركبات عن العمل من أصل 12 مركبة.

وفي تصريح صحفي صدر اليوم، حذر الجهاز من أن التدخلات الإنسانية والاستجابة لنداءات المواطنين ستكون محدودة، حيث ستقتصر على 4 مركبات فقط. وأكد أن هذا الوضع يهدد حياة مئات الآلاف من السكان، بمن فيهم النازحون في مراكز الإيواء، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

واتهم الدفاع المدني الاحتلال الإسرائيلي بتحمل المسؤولية الكاملة عن تفاقم معاناة السكان، نتيجة استمرار الحرب وتشديد الحصار المفروض على القطاع.

ودعا البيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وإدخال الوقود اللازم لضمان استمرار عمل المؤسسات الإنسانية، وتوفير احتياجات القطاع الملحة في ظل الظروف الراهنة.