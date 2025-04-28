المرصد الأورومتوسطي: 94% من ضحايا العدوان على غزة مدنيون

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أرقام مروّعة حول التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، مؤكّدًا أن نحو 94% من ضحايا الإبادة الجماعية خلال الأسبوع الماضي كانوا من المدنيين، في ظل استمرار الاحتلال في سياسة استهداف العائلات ومحوها.

ووفقًا لتقرير المرصد، قُتل بين 20 و26 أبريل الجاري 345 فلسطينيًا، فيما أصيب 770 آخرون بجروح متفاوتة. وشكّل الأطفال (51%)، النساء (16%)، وكبار السن (8%) حوالي 75% من إجمالي الضحايا خلال هذه الفترة.

كما أظهرت عمليات التحقق الميداني أن 63 من أصل 81 ضحية من فئة البالغين الذكور كانوا يعملون في مهن مدنية أو مستقلة، دون أي صلة بأي نشاط عسكري، مما يعزز الطبيعة المدنية لهؤلاء الضحايا. وأكد التقرير أنه لم تتوفر أي معلومات موثوقة تفيد بانتماء الضحايا من البالغين الذكور إلى أنشطة عسكرية، كما لم تقدّم السلطات الإسرائيلية أي أدلة تُثبت خلاف ذلك.

المرصد شدّد على أن استمرار استهداف المدنيين بشكل متعمد أو غير مبرر يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في قطاع غزة.