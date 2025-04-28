حركة الجهاد الإسلامي تُدين المماطلة في محكمة العدل الدولية وتدعو لوقف فوري للحصار على غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها اليوم، أن محكمة العدل الدولية كان يجب عليها أن تطالب باحترام قرارها السابق، وبإيقاف فوري لسياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة. وأوضحت الحركة أن منع إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع يشكل "جريمة حرب صريحة"، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينكر استخدام الحصار كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة إن المماطلات القانونية لن تُطعم الجائعين ولن تنقذ الأطفال من الموت، مضيفة أن العدالة التي يتم الحصول عليها بعد فوات الأوان لا قيمة لها. كما حملت الحركة الحكومات والمؤسسات الدولية الصامتة على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تجويع الشعب الفلسطيني في غزة.

ودعت الحركة إلى تحرك عاجل لإنهاء الحصار ورفع المعاناة عن أهل القطاع، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي بدلاً من التصريحات والشجب.