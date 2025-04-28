مدير مستشفيات غزة: القصف الإسرائيلي يضاعف معاناة الجرحى والمستشفيات تنهار

قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة، في تصريح لقناة الجزيرة، إن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة مكتظة في المدينة، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا بسبب شدة القصف. وأضاف أن الجرحى يموتون بين أيدي الطواقم الطبية بسبب النقص الحاد في الإمكانيات والأدوية، ما يعقد الوضع الصحي بشكل كبير.

وأشار مدير المستشفيات إلى وفاة مريضين في مجمع ناصر الطبي اليوم نتيجة الفشل الكلوي بسبب نقص الإمكانيات الطبية اللازمة، مؤكدًا أن الوضع في المستشفيات يزداد سوءًا مع تزايد عدد الضحايا.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل لإيقاف المجازر الإسرائيلية، محذرًا من انهيار المنظومة الطبية في غزة. وأكد أن الأولوية الآن هي إدخال الطعام والمستلزمات الطبية والأدوية والوقود لتلبية احتياجات المواطنين والمرضى.