الأونروا: غزة تواجه أسوأ أزمة إنسانية في تاريخها بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر

أكد المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن قطاع غزة يمر بأسوأ أزمة إنسانية في تاريخه نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر لأكثر من سبعة أسابيع، وهي أطول فترة حظر للمساعدات منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وأوضح بيان الوكالة أن القطاع يشهد نقصًا حادًا في المواد الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، والمأوى، والرعاية الطبية، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الإمدادات الأساسية بشكل غير مسبوق بسبب الحصار المفروض من "إسرائيل".

وأبرزت الوكالة أن 57% من الأدوية الأساسية قد نفدت أو تتوفر بكميات تكفي لشهر واحد فقط، وأن نحو ثلثي الإمدادات الطبية الأساسية مهددة بالنفاد خلال أقل من شهرين.

رغم التحديات، تُواصل "أونروا" تقديم نحو 16,000 استشارة صحية يوميًا عبر 9 مراكز صحية و39 نقطة طبية تابعة لها، وقدمت أكثر من 8 ملايين استشارة صحية منذ بداية الحرب. كما تقود الوكالة حملة للتبرع بالدم لتلبية الاحتياجات الملحة للعمليات المنقذة للحياة.

إلى جانب الحصار الإسرائيلي، تواجه الوكالة صعوبات داخلية في نقل الإمدادات من جنوبي القطاع إلى شماله بسبب قيود الوصول.

دعت "أونروا" المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لرفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لتجنب كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.