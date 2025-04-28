توقف مركبات الإطفاء والإنقاذ في جنوب غزة بسبب نفاد الوقود

أعلنت أجهزة الطوارئ في جنوب قطاع غزة عن توقف 8 مركبات للإطفاء والإنقاذ والإسعاف عن العمل من أصل 12 مركبة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، مما يحدّ من قدرتها على الاستجابة لنداءات المواطنين في المنطقة.

وأوضحت الأجهزة أن التدخلات الإنسانية في محافظات الجنوب باتت تعتمد على 4 مركبات فقط، وهو وضع يهدد حياة مئات آلاف المواطنين والنازحين في مراكز الإيواء، في ظل استمرار القصف والحصار المفروض على القطاع.

وحملت الأجهزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار الحرب والحصار. كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لفتح المعابر والسماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المرافق الإنسانية وضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان.