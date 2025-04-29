خلافات بين المستويين السياسي والعسكري في (إسرائيل) حول الحرب على غزة

أفادت تقارير عبرية بوجود خلافات حادة بين المستويين السياسي والعسكري في (إسرائيل) بشأن مسار الحرب على قطاع غزة، مع تصاعد الانتقادات لأداء رئيس هيئة الأركان إيال زامير.

وتحدثت الانتقادات في الكابينت عن اتباع زامير نهج سلفه هرتسي هليفي، بعد تحذيره من أن احتلال القطاع سيؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش، واصفًا ذلك بـ"سيناريو الرعب".

وأشار زامير إلى أن تكلفة احتلال القطاع لن تكون أقل من الخسائر التي تكبدها الجيش خلال العملية البرية الأولى، ما أثار غضب أحد أعضاء الكابينت الذي انتقد زامير لعدم قيادته للجيش في المعركة بدلاً من التأثر بتحذيرات المنظومة العسكرية.

في سياق متصل، حذر مصدر أمني من أن إعادة احتلال القطاع ستكون بمثابة "حرب شاملة"، مع الإشارة إلى أن حماس تمكنت من إعادة ترميم جزء من أنفاقها بطول عدة كيلومترات.

ترجمة وكالة صفا