الأمم المتحدة: على (إسرائيل) احترام عمل المنظمات الإنسانية وحماية موظفينا

دعت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة (إسرائيل) إلى الالتزام بتأمين عمل المنظمات الإنسانية واحترام دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن وجود (إسرائيل) في هذه الأراضي غير شرعي، وأنها لا يمكنها ممارسة السيادة على أي جزء منها.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة قيام (إسرائيل) بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك ضمان عمل المؤسسات الدولية ومنع أي تدخل في مهامها، مشيرة إلى أن عرقلة (إسرائيل) لعمل وكالة الأونروا يُعد مخالفة صريحة لالتزاماتها الدولية.

وأكدت على أن حماية موظفي الأمم المتحدة وضمان عمل المنظمات الدولية هي واجبات أساسية تقع على عاتق (إسرائيل)، رافضة أي تدخل من أي دولة في عمل مرافق ومؤسسات الأمم المتحدة.