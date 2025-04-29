وزير خارجية الاحتلال يهاجم محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة

في تصريحات مثيرة للجدل، اتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية في لاهاي بممارسة "إرهاب قانوني" ضد "إسرائيل"، واصفًا جلساتها بأنها "اضطهاد ممنهج" لكيانه.​

كما شن ساعر هجومًا على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، متهمًا المنظمة الدولية بالانحياز ودعم ما أسماه "الإرهاب"، مطالبًا بمحاكمة الأمم المتحدة ووكالة "أونروا" أمام المحكمة بدلًا من "إسرائيل".​

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار جلسات محكمة العدل الدولية التي تناقش القيود التي فرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها "أونروا"، بعد أن منعها من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.​

جدعون ساعر، الذي عُيّن وزيرًا للخارجية في نوفمبر 2024، هو سياسي إسرائيلي معروف بتوجهاته اليمينية المتشددة. انشق عن حزب الليكود عام 2020 لتأسيس حزب "الأمل الجديد"، وعاد لاحقًا إلى الحكومة في إطار تحالف سياسي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .​

الانتقادات الموجهة للاحتلال تتزايد مع استمرار الحصار والتصعيد العسكري، وسط تحركات دولية لمعالجة الانتهاكات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من الفلسطينيين.