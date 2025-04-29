تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة: أكثر من 65 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الحالات المرضية الناتجة عن سوء التغذية الحاد التي وصلت إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتبقية تجاوز 65,000 حالة، في ظل معاناة 1.1 مليون طفل من الجوع اليومي.

يأتي ذلك في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، حيث يمنع تدفق المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل كارثي. ويعاني سكان غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء، خاصة مع إغلاق جميع المعابر الحدودية منذ شهور.

في مارس/آذار الماضي، شهد القطاع تصعيدًا عسكريًا جديدًا بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دام شهرين. تضمن الخرق تكثيف الهجمات الجوية والبرية، وإعادة تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عامًا. هذا الحصار يعيق بشكل كامل وصول المواد الغذائية والطبية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض.

تقدّر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني نزحوا عن منازلهم منذ انهيار وقف إطلاق النار. وتصف الأمم المتحدة الوضع في غزة بأنه "أسوأ كارثة إنسانية منذ اندلاع الحرب"، مع استمرار الاحتلال في تجاهل الدعوات الدولية لفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة السكان.

الدعوات الدولية تتصاعد لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، مع التأكيد على أن الحصار يشكل جريمة إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنهائه.