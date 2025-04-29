أونروا تدين اعتقال موظفيها وتطالب بمحاسبة الاحتلال على انتهاكات القانون الدولي

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين [أونروا] أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 50 موظفًا تابعًا للوكالة منذ اندلاع الحرب في غزة، بينهم معلمون وأطباء.

وأشار المفوض العام إلى أن المعتقلين تعرضوا لمعاملة وصفها بـ"الصادمة وغير الإنسانية"، في انتهاك واضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

ودعا المفوض العام إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات التي طالت موظفي الوكالة والمدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه الأفعال تعرقل الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها [أونروا] لتقديم المساعدات الضرورية في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها القطاع.

يُذكر أن [أونروا] تواجه تحديات غير مسبوقة في تقديم خدماتها الأساسية لسكان غزة، في ظل الحصار المشدد والتصعيد العسكري المستمر، والذي أثر بشكل مباشر على حياة الملايين، وخاصة اللاجئين الفلسطينيين.