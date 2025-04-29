أمريكا تخسر 7 طائرات مسيرة وطائرة مقاتلة في العمليات ضد جماعة أنصار الله باليمن

كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة فقدت سبع طائرات مسيرة من طراز "إم-كيو 9 ريبر" وطائرة مقاتلة من طراز F/A-18E سوبر هورنت خلال العمليات العسكرية ضد جماعة أنصار الله [الحوثيين] في اليمن، منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الطائرات المسيرة كانت تُستخدم في الاستطلاع واستهداف مواقع الأسلحة المستخدمة في هجمات البحر الأحمر، بينما لم يتضح ما إذا كانت الطائرات قد أسقطت بنيران الجماعة اليمنية أو نتيجة أعطال فنية. وتُقدّر تكلفة كل طائرة مسيرة بنحو 30 مليون دولار.

في حادث منفصل، أعلنت البحرية الأمريكية أن طائرة F/A-18E سقطت من على متن حاملة الطائرات هاري إس ترومان أثناء تنفيذ مناورة حادة لتجنب نيران أُطلقت من جماعة أنصار الله. وأسفرت المناورة عن سقوط الطائرة في البحر الأحمر، وتُقدّر قيمتها بنحو 67 مليون دولار.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة عسكرية أمريكية مكثفة بدأت في 15 مارس/آذار بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي دعا إلى "هجوم كبير" ضد جماعة أنصار الله لوقف الهجمات على السفن الدولية.

في المقابل، صعّدت جماعة أنصار الله عملياتها باستهداف مواقع في البحر الأحمر وأخرى داخل "إسرائيل"، معتبرة ذلك ردًا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة والتدخل العسكري الأمريكي في اليمن.