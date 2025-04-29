التعليم: استشهاد أكثر من 14 ألف طالب وإصابة نحو 25 ألفًا منذ بدء العدوان على غزة والضفة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أن 14,784 طالبًا فلسطينيًا استُشهدوا، وأُصيب 24,766 آخرون بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة بلغ 14,649، فيما وصل عدد الجرحى إلى 23,936، بينما بلغ عدد الطلبة الشهداء في الضفة الغربية 135، والمصابين 830، إلى جانب اعتقال 724 طالبًا.

كما أفادت باستشهاد 880 من المعلمين والإداريين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وإصابة 4,247 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 193 منهم في الضفة.

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية التعليمية تكبدت أضرارًا جسيمة، حيث تعرضت 352 مدرسة حكومية لأضرار بالغة، من بينها 111 مدرسة دُمرت بشكل كامل. كما تعرضت 91 مدرسة حكومية و89 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للقصف والتخريب.

وفيما يخص مؤسسات التعليم العالي، ذكرت الوزارة أن 20 مؤسسة تضررت بشكل بالغ، وتم تدمير 60 مبنى جامعيًا بالكامل. كما شهدت الضفة الغربية اقتحام وتخريب 146 مدرسة و8 جامعات، بالإضافة إلى تدمير أسوار عدد من المدارس في جنين وطولكرم وطوباس.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال أبلغت نيتها إغلاق المدارس التابعة لـ"أونروا" في مدينة القدس المحتلة بدءًا من الثامن من أيار/ مايو المقبل.

كما شددت وزارة التربية على أن نحو 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم، ويواجهون ظروفًا نفسية وصحية صعبة نتيجة العدوان المستمر.