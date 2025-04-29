غوتيريش: الوضع بغزة من سيئ لأسوأ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة "يسير من سيئ إلى أسوأ". منوهًا إلى أن "إسرائيل" تمنع الغذاء والدواء عن غزة منذ ما يقارب الشهرين.

وأردف غوتيريش في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء: "حان الوقت لوقف التهجير المتكرر في غزة، ولا يوجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس هناك".

وقال: "أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين إسرائيليين باستخدام المساعدات الإنسانية أداة للضغط العسكري. والمساعدات غير قابلة للتفاوض، ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها".

ويوم 8 أبريل/ نيسان الجاري، رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقترحا إسرائيليا جديدا للتحكم في إيصال المساعدات إلى غزة، كما شدد على رفض المنظمة الدولية إجبار سكان القطاع على النزوح.

وحول حل الدولتين، حذر أمين عام الأمم المتحدة من أن "وعد حل الدولتين يواجه خطر التلاشي". مشددًا على أن "غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأشار إلى أن "عنف المستوطنين يستمر في الضفة الغربية بمستويات عالية بشكل يثير القلق".