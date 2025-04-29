5 شهداء بقصف خيام النازحين بمواصي خانيونس

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق المواطنين المدنيين بقطاع غزة، عقب استهداف خيمة نازحين شمال غربي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية متطابقة، بأن 5 شهداء ارتقوا؛ بينهم طفلان شقيقان، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية حربية، خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي، شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم: الطفلان الشقيقان يوسف عبد القدوس سليمان المدلل (9 سنوات)، وميسرة عبد القدوس سليمان المدلل (8 سنوات)، بالإضافة للمسن منصور محمد منصور أبو معمر (75 عاما) والمواطنين صبحي إسماعيل جرغون وعبد الرحمن محمد المغاري.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أشارت إلى أن 34 مواطنا مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وتواصل قوات الاحتلال استئناف الحرب العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 43 تواليًا، بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة يوم 18 مارس/ آذار الماضي.