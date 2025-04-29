أمنستي: تدهور تاريخي بأوضاع حقوق الإنسان عالميا

قالت منظمة "العفو الدولية"، إن العالم يعيش حاليًا "تدهورا تاريخيًا" على مستوى أوضاع حقوق الإنسان، في مختلف بقاع الأرض.

وأضافت: "المقصود بذلك هو النظام الهش المكوّن من اتفاقيات حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان العالمية، والقانون الدولي الإنساني، والمحاكم الدولية".

وترى "أمنستي إنترناشيونال"، أنَّ ذلك كله بات في خطر. موضحة: "تقوم قوى جديدة ظلامية بحملة تحريض ضد المثل العليا لحقوق الإنسان العالمية".

ونوه التقرير السنوي لـ "أمنستي" إلى أن المنظمة تقوم كل عام بتقييم أوضاع حقوق الإنسان في 150 دولة.

وأورد التقرير: "لقد سجّلت منظمة العفو الدولية في هذا العام استمرار ثلاثة أشياء: فمن ناحية يتعرض السكان المدنيون في مناطق الحروب لضغوط متزايدة".

وأوضح: "نحن نصف في تقريرنا السنوي اتجاهًا عامًا يفيد بأنَّ القواعد التي يجب أن تنطبق في النزاعات، والخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي لنفسه، أصبح الالتزام بها يتناقص باستمرار".

ونوهت: "من أمثلة ذلك الصراعات في السودان وغزة وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". مبينة أن "الأقليات بالذات هي التي تتعرض للخطر في بلدان مختلفة".

وتابع التقرير: "وثالثًا، تفشل الدول بشكل متزايد في مواجهة أزمة الالتزام بحقوق الإنسان. وهذا ينطبق بالذات أيضًا على الدول التي التزمت في السابق بحقوق الإنسان العالمية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية".

واشنطن تُسرّع الاشتعال..

ولفت النظر إلى أن "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية تعمل كمُسرِّع اشتعال في أزمة حقوق الإنسان هذه، وتعرِّض بذلك مليارات من الناس في جميع أنحاء العالم للخطر".

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى العودة إلى نظام حقوق الإنسان القائم على القواعد والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وطالبت، باحترام مذكرات الاعتقال الدولية والامتثال لها، لافتة النظر إلى مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مؤكدة "ضرورة" إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وأوردت: "نطلب من الحكومات وضع حقوق الإنسان في مركز سياساتها. ولكن هذا يحتاج بطبيعة الحال إلى التزام الجميع أيضًا؛ فهذا يعتمد علينا جميعًا".

قطاع غزة..

وتركّز من جديد منظمة العفو الدولية بشكل خاص على الحرب في قطاع غزة، مُكررة الاتهام بأنَّ "إسرائيل تمارس إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وذكرت في تقريرها السنوي أنَّ "المجتمع الدولي يراقب بعجز كيف تقتل "إسرائيل" الفلسطينيين، وتقتل أحيانًا أجيالًا كاملة من عائلات، وكيف تُدمِّر سبل العيش لأعداد كثيرة من الناس، وتدمر المنازل والمستشفيات والمدارس.

وتتهم منظمات أخرى مثل "هيومن رايتس ووتش"، "إسرائيل" بارتكاب "أعمال إبادة جماعية"، مثل التجويع المتعمد للسكان المدنيين في قطاع غزة.

السودان.. كارثة إنسانية

ويتناول التقرير السنوي الأزمة في السودان، الذي يشهد حربًا أهلية منذ أكثر من سنتين، أسفرت عن أسوأ العواقب بالنسبة للأهالي المدنيين وعن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

وحول ذلك يذكر التقرير أنَّ في السودان "أعداد النازحين أكبر من أي مكان آخر في العالم".

وتتحدث "أمنستي" عن العنف في السودان، وتطالب بفرض حظر على تصدير الأسلحة. مرجحة احتمال أن تستنتج في المستقبل وقوع إبادة جماعية في حالة السودان.

الاحتجاجات في ألمانيا..

تنتقد منظمة العفو الدولية قوانين اللجوء المشددة وكذلك التعامل مع الاحتجاجات. منوهة إلى حظر حركة المناخ وتجريمها على إثر احتجاجات التضامن مع فلسطين.

وتذكر منظمة العفو الدولية من أمثلة ذلك إلغاء مؤتمرات وإصدار المحاكم أحكاما تقضي بمنع شعارات وعمليات الشرطة وتدخلاتها في المظاهرات؛ وترى المنظمة أنَّ جميع هذه الإجراءات قمعية جدا بشكل عام.