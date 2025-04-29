"الدفاع المدني" و"البركة" تتفقان على تمويل مقبرة للشهداء بخانيونس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، عن اتفاقها مع جمعية "البركة" للعمل الخيري والإنساني على تمويل إنشاء مقبرة لدفن جثامين الشهداء.

وقال مدير الإمداد والتجهيز في مديرية الدفاع المدني، د. محمد المغير، إنه جرى الاتفاق والموافقة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على إنشاء مقبرة تم تخصيص أرض لها بجوار المخيم الجزائري في منطقة مواصي خانيونس، بحيث تتسع لإنشاء 1000 قبر شهيد، بتمويل من جمعية البركة.

وأوضح أنه سيتم إدارة عمليات الدفن من خلال وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن قانون الدفاع المدني يدعو في أوقات الحروب والطوارئ لتأمين أماكن محددة تتيح دفن الموتى حفظا لكرامتهم.

في السياق ذاته، ذكر د. المغير أن جمعية البركة ساهمت أيضا في دعم وتمويل مديرية الدفاع المدني باصلاح عدد من مركبات الإسعاف والإطفاء والتدخل السريع وتوفير الزيوت لها.

وأعرب عن شكره لرئيس الجمعية شادي جنينة على دعمهم للدفاع المدني وتقديم المساعدة لأبناء شعبنا في ظل حرب الإبادة الأسرائيلية المستمرة، كما شكر مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والهيئة العربية الدولية للاعمار لتوفيرهم السولار اللازم للمشروع.

وأضاف د. المغير أن الدفاع المدني يسعى مع جمعية البركة إلى تنفيذ مشاريع خيرية وإغاثية خلال الفترة القادمة لتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا.