4 غارات أميركية على صعدة شمالي اليمن

نفذ الطيران الأمريكي ،مساء الثلاثاء، غارات على مواقع يمنية في مديرية سحار بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت وسائل إعلام يمنية ان الطيران الأمريكي قصف مديرية سحار بـ4 غارات دون الكشف عن تفاصيل الخسائر حتى الآن.

وأقرت البحرية الأمريكية، اليوم بسقوط طائرة F18 من حاملة الطائرات ترمان، وذلك خلال قيام حاملة الطائرات بمناورة مراوغة في محاولة لتجنب نيران مصدرها جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين).

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى السريع قد أعلن قبل ساعات من الإعلان عن تحطم الطائرة، عن اشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وإجبارها على المغادرة والتوجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وفي 15 مارس الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، في أعقاب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأميركي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

وتواصل جماعة أنصار الله قصف مواقع داخل "إسرائيل" وسفنًا في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردًا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

فيما تتعرض مناطق يمنية عدة غارات شبه يومية منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس، شنّ عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن.