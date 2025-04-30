البرش: الاحتلال يبيد النسل الفلسطيني

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش أن الاحتلال يبيد النسل الفلسطيني عبر منع الماء والغذاء عن أبناء غزة ، وحرمان مليون طفل من المساعدات المنقذة للحياة.

وأوضح البرش في تصريحات صحفية أن أكثر من 40 ألف طفل في القطاع باتوا أيتاماً ، وأن 100 طفل ماتوا وهم ينتظرون فتح المعبر.

وأشار إلى أن من يفقدهم الاطباء جراء التبعات غير المباشرة للحرب أكثر ممن قتل بنيران الاحتلال.

ولفت إلى أن ٢٠ مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 38 في قطاع غزة، داعياً المؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها.

واضاف " نواجه أزمة كبيرة جدا الأطفال والحوامل الأكثر تأثرا بها".

وبين البرش أن الاحتلال اعتقل أكثر من 360 عنصرا من الكوادر الصحية في قطاع غزة.

واعتبر أن المعابر زاد حالة التدهور في القطاع، لا سيما المستشفيات.

وتستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ ٤٤ على التوالي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 35 شهيدًا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مختلف مناطق قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء.

ومنذ استئناف حرب الإبادة على غزة في 18 مارس/آذار الفائت، استشهد 2,273 مواطنًا مدنيًا إلى جانب إصابة 5,864 آخرين بجروح متفاوتة.