الاحتلال يعلن إسقاط مسيرة من اليمن فوق سيناء

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه تم اعتراض مسيرة قادمة من اليمن قبل اجتيازها المجال الجوي بالداخل المحتل.

وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه تم إسقاط مسيرة فوق شبه جزيرة سيناء أطلقت من اليمن باتجاه أهداف إسرائيلية.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيين قبل أيام استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في مدينة النقب جنوب فلسطين، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وأكد الناطق العسكري، أن الصاروخ الباليستي قد أصاب هدفه في قاعدة نيفاتيم بالنقب جنوب فلسطين.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة ونصرةً لمظلومية سكانه الذين يتعرضون لأبشع أساليب القتل والتهجير، يشنّ الحوثيون عشرات العمليات الصاروخية باتجاه "إسرائيل" وضدّ سفن في البحر الأحمر مرتبطة بالاحتلال.

وتتعرّض مناطق كثيرة في اليمن لغارات شبه يومية تنفذها الولايات المتحدة التي أعلنت في 15 مارس/ آذار إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.