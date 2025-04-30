العراق والأردن يدعوان إلى تنسيق دولي لوقف حرب غزة وتثبيت هدنة لبنان

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وملك الأردن عبد الله الثاني، إلى تنسيق دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتثبيت الهدنة في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وبحسب البيان، تناولت المباحثات بين الجانبين "العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية".

كما جرى "استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، فضلاً عن البحث في تعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد والمستويات"، وفق البيان ذاته.

وأكد الجانبان "ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية غير مسبوقة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.