قطر تدين إغلاق "إسرائيل" "صندوق القدس" وتحذر من تهويد المدينة

أدانت قطر، الثلاثاء، إغلاق "إسرائيل" مؤسسة صندوق ووقفية القدس الفلسطينية، وحذرت من سياسات تهويد المدينة المحتلة ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت محافظة القدس الفلسطينية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير "أصدر أمرا بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس"؛ بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: "تدين دولة قطر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس، وتعده تصعيدا جديدا ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية".

وصندوق ووقفية القدس تأسس عام 2014 هيئة مستقلة غير ربحية، بمبادرة أطلقتها مواطنون فلسطينيون لـتمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، وفق موقعه الإلكتروني.

وكذلك يهدف إلى "العمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة".

ولفتت الوزارة إلى "السياسات الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال "إسرائيل" للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.

وحذرت الخارجية القطرية من أن "سياسات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية هي جزء من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".