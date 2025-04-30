مقال: ملاحظات هامة بخصوص أزمة المجاعة الجارية في غزة

١- هناك أزمة خبز واضحة بدأ يعيشها الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بعد إغلاق معظم المخابز وإعلان مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي نفاد المخزون من الطعام، وخصوصا الدقيق

٢- جميع معابر القطاع مغلقة منذ ستين يوما، ولم تدخل شاحنة واحدة القطاع، نعم ولا أي شاحنة، وكل من يقول غير ذلك إما أنه بوق إسرائيلي، أو إعلامي مرتزق أو كذاب أشر

٣- يسأل الكثير لماذا لم يخزن الناس طعاما خلال فترة الهدنة، الناس تعيش ظروفا مادية صعبة، وحتى الموظفين منهم، في معظمهم لم يستلم راتب منذ عدة أشهر، ناهيك عن محدودية مساحة الخيمة التي لا تصلح للتخزين أصلا

٤- يسأل آخرون، لماذا لا يصطاد الناس من البحر، وهذا سؤال بديهي لمن يجهل واقع غزة، والحقيقة أن الاحتلال يمنع الصيادين الفلسطينيين من مجرد الدخول عشرات الأمتار في عمق البحر، وقتلت قواته وأصابت مئات الصيادين ممن تجاوز المنع وسعى للحصول، بشق الأنفس، على طعام لأطفاله

٥- هناك من يسأل عن واقع الزراعة في القطاع لسد فراغ بسيط من المجاعة، والحقيقة أنه واقع مزري جدا جدا، فالمنطقة التي سيطر عليها الاحتلال في رفح وشرق خانيونس والمنطقة الوسطى والشمال هي السلة الغذائية للقطاع، وأسعار الخضروات تجاوزت الخمسمائة بالمائة عن سعرها الطبيعي، لندرتها الشديدة وكثرة الطلب وانعدام العرض

٦- يعيش الناس في معظمهم على "التكيات" والتي استطاع عدد من المبادرين تخزين المواد لعدة أسابيع، والحقيقة أن كثير منهم أكد أن المخزون لا يكفي إلا لأيام معدودة، وهناك الآلاف من الأطفال ممن يقف على الطابور ويعودون بإناء فارغ

٧- لا يوجد ثروة حيوانية في غزة، أو بالأحرى دمر الاحتلال معظم مزارع الأبقار والأغنام والدواجن خلال هذه الحرب وخسائر الناس بلغت مئات الملايين

٨- هناك طبيب فلسطيني في مستشفى ناصر في خانيونس أكد أن مائة بالمائة من المتبرعين بالدم يعانون من أزمة فقر دم حادة، ويدفعهم شعورهم بالواجب والمسؤولية للتبرع بالدم

المشهد مؤسف جدا جدا وبالغ الأسف وهناك حالات مرضية لعدد كبير من الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل سببها الرئيس فقر الدم وسوء التغذية، وقد تجد مئات الآلاف من أطفال غزة لم يتناولوا بيضة واحدة ولا تفاحة واحدة ولا موزة واحدة منذ شهرين أو أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله…!