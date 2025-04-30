برنامج الغذاء العالمي: الوضع صعب للغاية بغزة ومخزوننا نفد

أكد برنامج الغذاء العالمي أن الوضع صعب للغاية في قطاع غزة وأن المخزون لديهم نفد.

وأشارت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في تصريحات صحفية أن ٧٠٠ ألف شخص في قطاع غزة كانوا يستفيدون من الوجبات يوميا.

وأشارت إلى وجود شاحنات مساعدات عالقة على الحدود تنتظر الدخول إلى غزة.

وحذرت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي من وقوع وفيات بسبب سوء التغذية مع استمرار إغلاق المعابر، مشيرة الى أنها خلال الهدنة أدخلت ما بين 30 ألفا و40 ألف طن من المساعدات.

من جانبه قال مدير الاتصال لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، جوناثان فاولر، إن شبح المجاعة عاد ليخيم على الفلسطينيين في قطاع غزة ،واصفًا الوضع الإنساني في غزة بأنه "الأسوأ" منذ بدء "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ومنذ 2 مارس الماضي تفرض حكومة الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة بإغلاق معابره أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.