"الأونروا" للرسالة: الأوضاع الحالية ستقود غزة لكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخها 

حذَّر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أن قطاع غزة يواجه "أيامًا حاسمة" بعد نفاد المخزون الغذائي تقريبًا، مع تدهور حاد في الوضع الإنساني والصحي، مشيرًا إلى أن "مثلث الموت والجوع والمرض يهدد حياة مئات الآلاف".

وقال أبو حسنة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، " الوضع خطير وغير مسبوق في تاريخ غزة ؛ واذا استمرت الأوضاع بهذه الطريقة؛ سنكون فيما بعد الكارثة".

وأكد أبو حسنة؛ أنّ عشرات الآلاف من العائلات في مختلف مناطق القطاع "يتضورون جوعا؛ وباتت تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة"، فيما يعاني مئات الآلاف من الأطفال من أعراض سوء التغذية الحاد، و"عشرات الآلاف من حالات فقر الدم وسوء التغذية بمستويات متقدمة".

ونبه إلى أن استمرار الأوضاع الحالية "سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ غزة"، مشددًا على أن "الوضع وصل إلى مرحلة الجوع الحاد، ونخشى أن نكون أمام مجاعة حقيقية في الأسابيع القادمة".

وأوضح أن "الأونروا" وبرنامج الغذاء العالمي لم يعودا يمتلكان ما يمكن توزيعه، قائلًا: "لا يوجد لدينا ما نوزعه الآن".

ولفت لوجود أزمة صحية كارثية؛ بسبب انهيار النظام الصحي وتلوث المياه، انتشرت أمراضٌ "لم يعد لدى الغزيين مناعة لمقاومتها".

وبين أن هناك 3 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات "تقف على أبواب غزة"، لكن عدم فتح المعابر يحول دون دخولها، رغم أنها "تكفي القطاع لعدة أشهر".

وطالب المجتمع الدولي بفتح المعابر "فورًا" لإدخال المساعدات، محذرًا من أن "كل يوم تأخير يكلف أرواحًا جديدة".

وتواصل سلطات الاحتلال الاغلاق المحكم والمطبق على القطاع منذ الثامن من مارس الماضي؛ إذ تمنع بشكل قطعي إدخال المساعدات للسكان.