خلال أيام.. نفاد كامل للدقيق بغزة ودخول المرحلة الأخطر من التجويع

قال عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة؛ أن 95% من الدقيق نفد من قطاع غزة؛ وأن الكمية المتبقية في منازل المواطنين لن تكفي لأيام قليلة.

وأوضح العجرمي لـ"الرسالة نت" أنّ التداول التجاري للدقيق متوقف منذ أسابيع؛ لنفاده من السوق؛ محذرا من كارثة إنسانية غير مسبوقة خلال الأيام القادمة.

وبين العجرمي؛ أن نفاد الدقيق من منازل المواطنين؛ سيدفع القطاع لمرحلة أخطر من التجويع.

وذكر أن هذه المرحلة ستكون الأخطر عما كان عليه في وقت سابق من هذا العدوان في مجاعة شمال غزة؛ "بسبب التوقف الكامل للتكيات عن العمل؛ بسبب عدم توفر الموارد".

وشددّ العجرمي على أن ما يحدث هو كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة من معنى؛ وهذا يستدعي تدخلا دوليا عاجلا؛ لإنقاذ مليوني و300 ألف نسمة يهددهم الموت؛ نتيجة التجويع.

وأكدّ أن الواقع سيتحدث عن تجربة أشد ألما بالنسبة لسكان القطاع؛ "نحن الآن على أعتاب أسوأ مجاعة تشهدها دولة في المنطقة".

وتفرض سلطات الاحتلال حصارا مطبقا منذ الثامن من مارس الماضي؛ في ظل رفض الاحتلال ادخال المساعدات والبضائع للقطاع.

وحذرت منظمات أممية من دخول غزة موجة خطيرة من التجويع؛ نتيجة انقطاع المساعدات.