(إسرائيل) ترفع حالة التأهب وتطلب مساعدة دولية لإخماد حرائق القدس

أعلنت ما تسمى سلطات الإطفاء (الإسرائيلية)، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى، بعد اندلاع حريق كبير في حرش قرب بلدة "واحة السلام" بمنطقة جبال القدس. يأتي هذا الحريق بعد أسبوع فقط من سلسلة حرائق واسعة اجتاحت المنطقة، مما دفع السلطات إلى رفع درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها وأمر فرق الإطفاء بالتعبئة العامة.

وفي إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الحرائق، طلبت (إسرائيل) مساعدة دولية، حيث توجهت إلى قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا للحصول على طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق، وفقًا لهيئة البث (الإسرائيلية).

تزامنًا مع ذلك، شرعت شرطة الاحتلال بإجلاء سكان بلدة "واحة السلام" ومناطق مجاورة، خوفًا من امتداد النيران إلى المناطق السكنية. ويأتي هذا الإجراء الاحترازي بعد تحذيرات من خطورة الوضع وتوسع الحريق في ظل الظروف المناخية التي تساعد على انتشار النيران.

الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد حرائق واسعة في منطقة بيت شيمش وجبال القدس، استمرت لأكثر من 21 ساعة قبل أن تتمكن طواقم الإطفاء من السيطرة عليها. وخلال تلك الفترة، تم إجلاء سكان عدد من المستوطنات اليهودية، بما في ذلك "أشثاؤول" و"بيت مئير" و"مسيلات تسيون" و"شعاري هغاي" و"تروم".

وعلى الرغم من عودة السكان إلى بعض هذه المناطق بعد انتهاء الحرائق، صدرت تعليمات من وزارتي البيئة والصحة للسكان العائدين بتجنب الأنشطة البدنية في الهواء الطلق والحرص على تهوية المنازل لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

تواصل فرق الإطفاء (الإسرائيلية) جهودها للسيطرة على الحرائق الحالية، في ظل مخاوف من تأثيرها على المناطق السكنية والبنية التحتية في محيط القدس.