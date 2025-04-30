الاحتلال يهدد بإغلاق مدارس الأنروا في القدس وحرمان 800 طفل من التعليم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجه لإغلاق 6 مدارس تابعة لها في شرقي القدس، مما سيؤدي إلى حرمان 800 طفل وطفلة من حقهم في التعليم.

وأوضح مدير شؤون الأنروا في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، أن الأوامر الإسرائيلية الخاصة بإغلاق المدارس ستدخل حيز التنفيذ خلال أقل من عشرة أيام، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لحق التعليم لهؤلاء الأطفال ويعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشار فريدريش إلى أن مدارس الأنروا في مخيم شعفاط وغيرها من المناطق المستهدفة، مثل سلوان ووادي الجوز وصور باهر، كانت على مدى عقود جزءًا مهمًا من النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، حيث وفرت تعليمًا عالي الجودة بالقرب من منازل الطلاب.

وأضاف: "الفتيات على وجه الخصوص يخشين فقدان أحلامهن في أن يصبحن طبيبات أو عالمات إذا تم تنفيذ القرار وأُغلقت المدارس".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصديق الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 على قانونين يمنعان الأنروا من ممارسة أنشطتها في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، وسحب جميع التسهيلات الممنوحة لها. وقد دخل القرار حيز التنفيذ نهاية يناير 2025، مما يعكس تصعيدًا جديدًا في سياسة الاحتلال ضد المؤسسات الدولية التي تدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

تواجه الأنروا تحديات كبيرة في الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والإنسانية في القدس، وسط مطالبات دولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذه الإجراءات التي تهدد مستقبل مئات الأطفال الفلسطينيين.