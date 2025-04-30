(إسرائيل تحترق) والسلطة تتطوع للمساعدة في الإطفاء

في ظل موجة حرائق عنيفة تضرب مناطق واسعة في جبال غرب القدس المحتلة ومناطق متفرقة من الكيان الإسرائيلي، أعلنت السلطة الفلسطينية استعدادها لإرسال فرق إطفاء للمساعدة في احتواء الكارثة. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم ترد (إسرائيل) رسميًا على العرض الفلسطيني، رغم الأوضاع الحرجة التي تعيشها مناطق عديدة.

وتأتي هذه المبادرة من السلطة الفلسطينية في وقت يشهد تصاعدًا سريعًا في رقعة الحرائق، حيث اشتدت النيران بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفعيل خطط الطوارئ ورفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في صفوف سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية. وقد تم استدعاء 119 فريق إطفاء و13 طائرة لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب التي وصلت إلى الطريق رقم 1 وأحرقت عدة مركبات.

تاريخيًا، ساهمت السلطة الفلسطينية في إخماد حرائق سابقة شهدتها (إسرائيل)، من أبرزها كارثة الكرمل عام 2010، والحرائق التي اندلعت في تلال القدس عام 2021، ما يعكس تجربة سابقة في تطوع السلطة الفلسطينية لإنقاذ الكيان من الكوارث.

الحرائق تزامنت مع احتفالات واسعة في الكيان بذكرى ما يُسمى "استقلال إسرائيل"، وهي ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني "حسب التقويم العبري"، حيث أُعلن عن إقامة (إسرائيل) وقُرئت وثيقة استقلالها.

الوضع الميداني الحالي خطير للغاية، إذ صرح مسؤول في جهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي للقناة 14 بأن "الحدث لا يزال في بدايته، والأسوأ لم يأت بعد"، في حين بدأت مستوطنات في منطقة ما تسمى "مَتِّه يهودا" استعداداتها لعمليات إخلاء، وأُصدرت أوامر بإخلاء مستوطنة "مشمار أيالون".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن النيران تقترب من الدبابات في منطقة غلاف غزة قرب النصب التذكاري، كما تتوسع الحرائق إلى مناطق أخرى.

وفي استجابة عاجلة، أمر رئيس الأركان الإسرائيلي جميع أذرع الجيش، بما في ذلك سلاح الجو والجبهة الداخلية، بتقديم كل الدعم الممكن لجهود الإطفاء، بينما تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع وزراء خارجية قبرص، كرواتيا، إيطاليا واليونان طالبًا إرسال مساعدات عاجلة.

تعكس هذه الأزمة المشتعلة هشاشة البنية الإسرائيلية في مواجهة الكوارث البيئية، في وقت تفتح فيه (إسرائيل) جبهات قتال في غزة والضفة ولبنان وسوريا.

في غضون ذلك، دعا نشطاء على مواقع التواصل إلى إشعال الحرائق في الكيان انتقاما من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وأعلن الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي أن أكثر من 100 فريق يعملون في 5 مواقع رئيسية للحرائق وتوسيعها بشكل كبير