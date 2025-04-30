منتدى الإعلاميين يدين اعتقال الصحفي أدهم الخروبي ويطالب بالإفراج عنه

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بشدة اعتقال الصحفي أدهم الخروبي من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث لا يزال قيد الاعتقال منذ عدة أيام بتهمة "القدح والذم".

ووصف المنتدى في بيان صحفي عملية الاعتقال بأنها انتهاك صارخ لحرية التعبير والعمل الصحفي، التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأعرب عن قلقه إزاء تكرار مثل هذه الممارسات، مشيرًا إلى أنها تساهم في تقويض بيئة الحريات العامة وتعزز مناخ القمع وتكميم الأفواه.

ودعا المنتدى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أدهم الخروبي، ووقف استدعاء واعتقال الإعلاميين. كما طالب المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الصحفيين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.