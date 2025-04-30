بلدية بيت لاهيا تطلق نداء استغاثة دولي لإدخال الوقود والآليات الثقيلة لإنقاذ المدينة

أطلقت بلدية بيت لاهيا في شمال قطاع غزة نداء استغاثة عاجلًا للمؤسسات والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة اليونيسف، لجنة الصليب الأحمر، ووكالة مصلحة مياه بلديات الساحل، للقيام بتدخل إنساني عاجل في المدينة التي تعاني من كارثة إنسانية بسبب الحرب المستمرة.

النداء جاء في وقتٍ تشهد فيه المدينة توقفًا تامًا لآبار المياه ومضخات الصرف الصحي نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيلها، فضلًا عن تعرضها للتدمير جراء القصف الإسرائيلي، مما يهدد بكارثة بيئية وصحية في المنطقة.

ودعت بلدية بيت لاهيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الخدمات الأساسية مثل آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، وآليات النظافة، بالإضافة إلى توفير الزيوت وقطع الغيار الخاصة بالمعدات.

كما طالب البيان بإدخال الآليات الثقيلة للمساعدة في فتح الشوارع وإزالة الأنقاض، إلى جانب المواد الخاصة للحد من انتشار الحشرات الضارة مثل الباعوض.

وأكدت بلدية بيت لاهيا أنها على تواصل مع أغلب المؤسسات الدولية، ولكنها أشارت إلى أن المدينة تُعتبر ضمن دائرة الخطر وتُجنب تقديم الخدمات داخلها.