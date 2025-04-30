الجبهة الشعبية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتؤكد على وحدة الدم والمصير

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي السورية، الذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين السوريين، مؤكدةً أنه يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي في فلسطين وسوريا والمنطقة بأسرها.

وأكدت الجبهة في بيان لها، اليوم، أن هذا العدوان لا ينفصل عن العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، حيث إن العدو واحد، والمشروع الصهيوني يستهدف الأمة بأسرها، مشيرةً إلى محاولاته اليائسة لكسر إرادة الشعوب وإخضاعها.

وجددت الجبهة تأكيدها على وحدة الأراضي والشعب السوري بجميع مكوناته، ورفضها لأي محاولات صهيونية لزرع الفتنة الطائفية أو المذهبية داخل النسيج الوطني السوري.

وأشارت الجبهة إلى أن الشعب السوري الشقيق سيظل موحدًا، متمسكًا بسيادته وكرامته، ومواصلاً نضاله من أجل تحقيق البناء والاستقرار، في مواجهة جميع أشكال الهيمنة والعدوان.

وفي ختام بيانها، توجهت الجبهة بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وإلى الشعب السوري الشقيق، داعيةً إلى تفعيل الحوار الوطني بين مختلف أطراف الشعب السوري كخطوة لمواجهة العدوان وإفشال المخططات المعادية.