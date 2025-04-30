حماس تدعو إلى حراك عمالي عالمي نصرة لغزة ورفضاً للعدوان الصهيوني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي، تضامنها الكامل مع العمال الفلسطينيين الذين يواجهون شتى أشكال التنكيل والحصار بفعل الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الحركة على أن معاناة العمال الفلسطينيين جزء من المعاناة العامة لشعبهم تحت الاحتلال، الذي يستهدفهم بممارسات ممنهجة لتدمير مقومات حياتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت حماس إلى أهمية دور النقابات والاتحادات العمالية العالمية في دعم القضية الفلسطينية، وحثت على تصعيد الحراك الدولي ضد الاحتلال عبر تنظيم فعاليات تضامنية ومقاطعة الشركات المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي.

كما جددت الحركة رفضها لمحاولات الاحتلال استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة ضرورة استمرار دعمها للوفاء بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وفي ختام البيان، دعت حماس الاتحادات والنقابات العمالية حول العالم إلى تحويل يوم العمال العالمي إلى محطة نضالية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإنهاء الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي.