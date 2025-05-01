إصابة 3 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة قرب نابلس

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، بإصابة ثلاثة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم بجروح خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية أثناء مرورها في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وذكرت القناة أن قوات الاحتلال فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا في المنطقة، وبدأت حملة تفتيش واسعة للبحث عن المنفذين. وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى المكان، وسط استخدام طائرات استطلاع للمساعدة في عمليات التمشيط.

وتعتبر بلدة بيتا إحدى نقاط المواجهة المستمرة مع الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تشهد باستمرار عمليات مقاومة وتصعيدًا شعبيًا ضد ممارسات الاحتلال والاستيطان.