حماس: قرار سويسرا بحظر الحركة انحياز خطير للاحتلال وتنكر للقانون الدولي

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن أسفها واستنكارها لقرار سويسرا حظر أنشطتها، واصفة الخطوة بأنها "انحياز مستهجن ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يمثل انحرافًا عن مواقف سويسرا التقليدية التي عُرفت بدعمها للقانون الدولي الإنساني والحياد. وأكدت أن القرار يعكس انحيازًا خطيرًا للاحتلال الإسرائيلي، في ظل المجازر اليومية التي ترتكبها حكومة الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن المجتمع الدولي، بما في ذلك سويسرا، مطالب بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الفاضحة التي يمارسها الاحتلال، وليس التضييق على الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشمل خروقات يومية لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي من قبل حكومة الاحتلال.

وطالبت حماس الحكومة السويسرية بالتراجع عن قرارها، والانحياز إلى العدالة والقانون الدولي بدلاً من دعم الاحتلال، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.