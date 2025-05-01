مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار دعوات متكررة لتكثيف الاقتحامات خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية أمام قبة الصخرة، كما رددوا هتافات استفزازية بأصوات مرتفعة تجاه المصلين.

وأشار الشهود إلى أن عددًا من المستوطنين نفذوا ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" داخل باحات المسجد الأقصى، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال خلال جولاتهم الاستفزازية.

وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال رافقت المستوطنين منذ لحظة دخولهم من باب المغاربة، ووفرت لهم الحماية خلال تنقلهم داخل باحات المسجد.

يُذكر أن جماعات استيطانية متطرفة أطلقت مؤخرًا دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحشد أكبر عدد من المستوطنين للمشاركة في اقتحامات الأقصى، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع القائم في المسجد.