الأونروا: 660 ألف طفل في غزة محرومون من التعليم بسبب الحرب

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الخميس، أن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضحت الوكالة أن أنشطة التعليم المؤقتة، التي كانت تقدمها للأطفال في مراكزها، تأثرت بشدة جراء استئناف القصف الإسرائيلي، مما جعل استمرارية التعليم مستحيلة في ظل الظروف الراهنة.

وأشارت الأونروا إلى أن أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة زادت من تعقيد الوضع، حيث بات الأطفال يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على الدعم النفسي أو الأنشطة الترفيهية التي تُعد ضرورية لتخفيف آثار الحرب عليهم.

وأكدت الوكالة على ضرورة توفير الحماية للأطفال في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان استئناف التعليم وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرب.