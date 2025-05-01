33 شهيدًا من عمال غزة منذ أكتوبر

أعلن شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد العمال الفلسطينيين، أن الوضع العمالي في الأراضي الفلسطينية يمر بأسوأ مراحله في التاريخ المعاصر، نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة وتضييق الخناق على الضفة الغربية والقدس.

وقال سعد في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" بمناسبة يوم العمال العالمي؛ : "أكثر من 510 آلاف عامل فلسطيني جلسوا في بيوتهم قسرًا بسبب العدوان، وهذا الرقم في تزايد مستمر يومًا بعد يوم، مع غياب أي أفق للتعافي القريب."

وأشار سعد إلى أن العمال الفلسطينيين لا يعانون فقط من فقدان مصادر رزقهم، بل أصبحوا هدفًا مباشرًا في هذا العدوان، موضحًا أن:

• 11 ألف عامل فلسطيني تم اعتقالهم منذ بداية العدوان،

• من بينهم 5 آلاف عامل من قطاع غزة تم اقتيادهم إلى سجون الاحتلال في ظروف قاسية.

• كما استشهد 33 عاملًا منذ السابع من أكتوبر، أثناء قيامهم بأعمالهم، في مواقع مدنية بالكامل.

وأكد الأمين العام أن هذا الاستهداف الممنهج للعمال يدمر النسيج الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ويجعل من عملية التعافي أشبه بالمستحيل دون تدخل دولي عاجل.

وطالب شاهر سعد المجتمع الدولي، ومنظمات العمل الدولية، بضرورة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له العمال الفلسطينيون، مؤكدًا أن: "العمال ليسوا فقط ضحايا اقتصادية، بل أصبحوا ضحايا مباشرة للعدوان، يُقتلون، يُعتقلون، ويُحاصرون دون أي حماية."