قيادة حماس تستقبل وزير الخارجية الأفغاني

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة المقاومة الإسلامية حماس محمد درويش وزير الخارجية بالوكالة في إمارة أفغانستان الإسلامية، المولوي أمير خان متقي، اليوم الخميس، في الدوحة.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس القيادي للحركة، خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين.



واستعرض اللقاء آخر مستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وجرائم الإبادة، وحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

وأشاد درويش بالتجربة الأفغانية، ومواقف أفغانستان المؤيدة لجهاد شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني.

وأكد رئيس المجلس القيادي لحركة حماس تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه، وأنه ماضٍ في مقاومة الاحتلال حتى الحرية والاستقلال.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأفغاني دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية "التي هي قضية الأمة الإسلامية المركزية".

وأعرب متقي عن تقديره لجهاد الشعب الفلسطيني المرابط والذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك ضد الطغيان.